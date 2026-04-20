Суд в Хабаровском крае встал на сторону инвалидов в споре с больницей.

Суд обязал ответчика оборудовать входную группу, установить систему вызова сотрудников, разместить тактильные наземные указатели и специализированные таблички. Кроме того, больнице предстоит переоборудовать санузлы под нужды инвалидов и организовать парковку для их транспорта. Представители больницы согласились с исковыми требованиями в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле ведомства.