Суд в Хабаровском крае встал на сторону инвалидов в споре с больницей.

Ульчский районный суд вынес решение о необходимости создания доступной среды в местном лечебном учреждении. Иск был инициирован прокуратурой после выявления нарушений в деятельности отделения КГБУЗ «Ульчская районная больница» в поселке Де-Кастри. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным прокуратуры Хабаровского края, медучреждение проигнорировало ранее внесенное представление о необходимости обеспечить инвалидам свободный доступ к услугам. В результате надзорное ведомство обратилось в суд.
Суд обязал ответчика оборудовать входную группу, установить систему вызова сотрудников, разместить тактильные наземные указатели и специализированные таблички. Кроме того, больнице предстоит переоборудовать санузлы под нужды инвалидов и организовать парковку для их транспорта. Представители больницы согласились с исковыми требованиями в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле ведомства.
