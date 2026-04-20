Суд в Хабаровском крае встал на сторону инвалидов в споре с больницей

Источник: Комсомольская правда

Ульчский районный суд вынес решение о необходимости создания доступной среды в местном лечебном учреждении. Иск был инициирован прокуратурой после выявления нарушений в деятельности отделения КГБУЗ «Ульчская районная больница» в поселке Де-Кастри. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным прокуратуры Хабаровского края, медучреждение проигнорировало ранее внесенное представление о необходимости обеспечить инвалидам свободный доступ к услугам. В результате надзорное ведомство обратилось в суд.

Суд обязал ответчика оборудовать входную группу, установить систему вызова сотрудников, разместить тактильные наземные указатели и специализированные таблички. Кроме того, больнице предстоит переоборудовать санузлы под нужды инвалидов и организовать парковку для их транспорта. Представители больницы согласились с исковыми требованиями в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле ведомства.

