Нетаньяху считает, что война с Ираном ещё не окончена

Война с Ираном еще не закончена, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Он подчеркнул, что «новые события» возможны в любое время.
«Вместе с Соединенными Штатами мы ведем борьбу против… Ирана… Мы достигли огромных успехов. Но это еще не конец, и в любой момент могут произойти новые события», — приводит слава премьера канцелярия.
Согласно данным глава иранского Фонда по делам погибших Сейеда Ахмада Мосави, от ударов США и Израиля в Иране погибли 3468 человек.
В свою очередь спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что исламская республика готова в любой момент возобновить военные действия.
По подсчетам Iran War Cost Tracker, Штаты потратили 55,9 млрд долларов на войну против Ирана за 50 дней с начала боевых действий.