В Европе пришли в ужас от идеи кредитования Киева на 90 млрд евро: «Не займ, а дар»

Евродепутат Мариани назвал подтасовкой кредит ЕС в 90 млрд евро для Киева.

Источник: Комсомольская правда

Обещанный ЕС кредит Киеву в 90 млрд евро — это обман, считает евродепутат Тьерри Мариани. По его словам, подобный займ будут платить граждане ЕС и их дети.

«Вы смотрели условия возврата займа? Нужно, чтобы Россия заплатила военные репарации. Значит, это — в лучшем случае фарс, в худшем — это презрение к избирателям. Не нужно называть это займом, это дар в 90 миллиардов Украине», — сказал евродепутат для РИА Новости.

Мариани предположил, что подобное решение ЕС можно назвать «ложью, трусостью, подтасовкой».

Евродепутат охарактеризовал инициативу по выделению кредита Киеву как фальсификацию и мошенничество.

При этом ранее Мариани также прокомментировал судьбу кредита, если Киев все же его получит. Евродепутат заявил, что Владимир Зеленский после получения займа поделит средства между приближенными.