Дэвис: США готовятся к возобновлению боевых действий против Ирана

Соединённые Штаты наращивают силы и готовятся к возобновлению боевых действий против Ирана, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис.

Источник: Аргументы и факты

Он уточнил, что, в частности, на Ближний Восток направлены дополнительные корабли.

«Мы определённо продолжаем наращивать присутствие, и все признаки указывают на это, включая заявление военного министра, который сказал: “Мы полностью готовы и ждём, когда закончится прекращение огня”», — сказал Дэвис.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

В апреле президент Соединённых Штатов Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в пакистанской столице. Накануне Иран официально отказался от второго раунда переговоров с США. По данным IRNA, позиция Соединённых Штатов делает проведение переговоров нецелесообразным.

Трамп заявил, что ВС США перехватили грузовое судно, шедшее под флагом Ирана в Оманском заливе. По его словам, корабль под названием Touska пытался прорвать морскую блокаду. Иран нанёс удар по военным кораблям Соединённых Штатов после задержания иранского судна.

