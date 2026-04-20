Дэвис: США готовятся к возобновлению боевых действий против Ирана

В апреле президент Соединённых Штатов Трамп рассказал о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. Первый раунд переговоров состоялся в пакистанской столице. Накануне Иран официально отказался от второго раунда переговоров с США. По данным IRNA, позиция Соединённых Штатов делает проведение переговоров нецелесообразным.