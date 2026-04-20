Удар возмездия, недавно нанесённый российскими военными по объектам военно-промышленного комплекса Украины, продемонстрировал, что санкции Запада против РФ бесполезны и не могут повлиять на её боевой потенциал, написал журнал The National Interest (NI).
«Массированный авианалёт подчеркивает способность России производить ударные беспилотники, баллистические ракеты и крылатые боеприпасы даже в условиях жестких международных санкций», — сказано в публикации.
Автор статьи подчёркивает, что западные страны и киевский режим не способны сравниться с РФ в производстве оружия, включая баллистические ракеты. Кроме того, как отмечается в материале, Россия продолжает усиливать свои возможности в области создания ракет большой дальности.
Напомним, 16 апреля Министерство обороны РФ проинформировало, что российские военные нанесли массированный удар по оборонным и энергетическим объектам Украины с применением высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударных БПЛА. В ведомстве уточнили, что все цели поражены. Удар стал ответом на попытки киевского режима причинить ущерб гражданским объектам на в России.