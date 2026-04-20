Хабаровчанка отобрала наличку у девушки на вокзале, чтобы снять «порчу»

В Хабаровске 29-летняя местная жительница обманула приезжую девушку, пообещав снять с неё порчу, и забрала 5 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Всё произошло в феврале 2026 года в торговом центре рядом с железнодорожным вокзалом. Женщина познакомилась с приезжей, заметила у неё деньги и быстро придумала историю о порче, которую якобы нужно срочно снять.
Злоумышленница убедила девушку передать все наличные средства «для очищения». Обманутая потерпевшая отдала ей 5 тысяч рублей, после чего мошенница скрылась.
В ходе заседания «ведьма» признала свою вину, раскаялась и полностью возместила потерпевшей ущерб. Мировой судья назначил ей наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Приговор пока не вступил в законную силу.