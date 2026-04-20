Участники СВО могут проходить реабилитацию в обновленном отделении Хабаровского центра

Основной объем специализированной помощи по-прежнему сосредоточен в Краевой клинической больнице имени С. И. Сергеева. Это крупнейший стационар региона на 942 койки, где работают два десятка профильных отделений. Если в 2024 году здесь пролечили 288 участников СВО, то в 2025 году цифра выросла до 723 человек. В декабре прошлого года для бойцов открыли хирургическое отделение на 30 коек, где занимаются последствиями минно-взрывных и осколочных ранений. Коечный фонд для восстановительного лечения увеличили с 8 коек в 2018 году до 61 койки сегодня. В 2026 году реабилитацию в больнице прошли уже 522 бойца. Учреждение оснащают уникальным оборудованием, включая инновационную «Экзокисть» для разработки рук. Кроме того, в больнице завершают ремонт водно-оздоровительного комплекса площадью 412 квадратных метров. После открытия пациентам станут доступны бассейн, лечебные ванны, души и грязелечение.