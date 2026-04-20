Участники СВО могут проходить реабилитацию в обновленном отделении Хабаровского центра

В Хабаровском крае выстроена многоступенчатая система медицинской помощи. Базовое лечение участников СВО сосредоточено в больнице имени С. И. Сергеева — крупнейшем стационаре региона. Реабилитацию проводят в профильном Клиническом центре. А для тех, кому требуется протезирование, работает Хабаровский центр социальной реабилитации инвалидов. На всех этапах бойцов также сопровождают специалисты фонда «Защитники Отечества». Их работа направлена на восстановление здоровья и социальной активности бойцов, что соответствует целям президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Поддержка участников специальной военной операции — одна из ключевых государственных задач. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, важно сделать все, чтобы защитники получали качественную медицинскую, социальную и психологическую помощь и возвращались к полноценной жизни», — говорится в сообщении.
Главная цель — вернуть к полноценной жизни.
В этом году в Хабаровском центре социальной реабилитации инвалидов завершился ремонт отделения протезирования и реабилитации. С результатами обновления ознакомились руководитель краевого филиала фонда «Защитники Отечества» Алёна Чаплыгина, директор центра Анна Козлова и депутат Законодательной думы Хабаровского края Всеволод Мохирев.
Главный врач больницы имени С. И. Сергеева Андрей Субботин, подчеркивает, что одна из главных задач медиков — максимально сохранить конечности бойцов после минно-взрывных ранений.
«Мы за каждый сантиметр культи бьемся, пытаемся сохранить. Чем больше культя, тем лучше результат протезирования. У нас есть сосудистое, травматологическое, реабилитационное, неврологическое отделения — мы эффективно работаем с поврежденной конечностью. И уже подготовленную передаем на протезирование», — рассказал Андрей Субботин.
Он добавил, что в больнице организовано реабилитационное отделение с самым современным оборудованием, причем линейка техники совпадает с той, что используют в центре протезирования. Благодаря такому подходу бойцов можно наблюдать в динамике и сразу корректировать любые отклонения. Условия созданы так, чтобы человек получил качественный протез и почти не чувствовал ограничений. Конечная цель — вернуть защитников к полноценной жизни, где они будут адаптированы и самостоятельны.
«С января отделение сложного протезирования работает в полную силу. В декабре мы завершили ремонт всех палат и помещений для реабилитационных мероприятий. Стационар круглосуточного пребывания рассчитан на период изготовления протеза. Помимо этого, пациенты проходят лечебную физкультуру, физиотерапию, занимаются с психологом и учатся ходить на протезе. Стандартный цикл реабилитации занимает около 21 дня», — рассказала директор Хабаровского центра социальной реабилитации инвалидов Анна Козлова.
В год предприятие выпускает более трех тысяч ортопедических изделий: корсетов, бандажей, туторов и самих протезов. Среди протезов есть три основных типа: косметические нужны для внешнего вида и психологического комфорта. Биомеханические приводятся в движение тросами и ремнями, но требуют физических усилий. Самые современные — бионические: они управляются электрическими сигналами мышц, оснащены микропроцессорами и позволяют выполнять точные движения. В 2025 году центр изготовил около 450 протезов, а в 2026-м планирует выпустить уже 600. Отделение рассчитано на 20 круглосуточных коек с возможностью расширения до 25. Всего за год стационар может принять до 250 человек. Также в центре создана безбарьерная среда: пандусы, автобус с подъемником и лестничный подъемник.
Алёна Чаплыгина, руководитель хабаровского филиала фонда «Защитники Отечества», отметила, что в центре теперь работает штатный психолог.
«Не каждый может сразу принять свое ранение. Нужно научиться жить с этим. Мы привлекаем ребят из ассоциации ветеранов СВО, показываем, что жизнь на ранении не заканчивается. Помощь психолога необходима, ведь все бойцы возвращаются с посттравматическим синдромом и наша обязанность — не оставить ни одного без внимания и поддержки», — подчеркнула Алёна Чаплыгина.
Полноценная система поддержки.
Основной объем специализированной помощи по-прежнему сосредоточен в Краевой клинической больнице имени С. И. Сергеева. Это крупнейший стационар региона на 942 койки, где работают два десятка профильных отделений. Если в 2024 году здесь пролечили 288 участников СВО, то в 2025 году цифра выросла до 723 человек. В декабре прошлого года для бойцов открыли хирургическое отделение на 30 коек, где занимаются последствиями минно-взрывных и осколочных ранений. Коечный фонд для восстановительного лечения увеличили с 8 коек в 2018 году до 61 койки сегодня. В 2026 году реабилитацию в больнице прошли уже 522 бойца. Учреждение оснащают уникальным оборудованием, включая инновационную «Экзокисть» для разработки рук. Кроме того, в больнице завершают ремонт водно-оздоровительного комплекса площадью 412 квадратных метров. После открытия пациентам станут доступны бассейн, лечебные ванны, души и грязелечение.
Помощь участникам СВО также оказывают в других учреждениях края. В Клиническом центре восстановительной медицины и реабилитации бойцы и их семьи могут пройти восстановление в дневном стационаре или амбулаторно вне очереди. В прошлом году такую реабилитацию прошли более 40 человек. А в Краевой клинической больнице имени О. В. Владимирцева в прошлом году стационарную помощь получили 273 участника СВО. Основная нагрузка легла на травматолого-ортопедическое отделение, где развернуто 30 коек, еще 6 коек работают в нейрохирургическом профиле. В сумме врачи выполнили 195 операций.
Как подчеркнули в краевом Минздраве, сегодня в Хабаровском крае выстроена полноценная система поддержки участников СВО и их семей. Это и медицинская помощь в крупнейших медучреждениях, и социальная реабилитация с протезированием, и психологическое сопровождение. Модернизируются больницы и реабилитационные центры, проходят круглые столы с профильными специалистами, открываются новые койки, закупается современное оборудование. Все это работает на одну цель — вернуть защитников к полноценной жизни.