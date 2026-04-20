Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миронов призвал запретить коллекторов

Лидер «Справедливой России» назвал такие агентства «бандитами», использующими шантаж и угрозы.

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Коллекторские агентства и микрофинансовые организации (МФО) следует запретить в России. Об этом заявил ТАСС председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.

«Требование нашей партии — запретить микрофинансовые организации и коллекторов. Я назову грубо — бандиты. Бандитским методом вытряхивают деньги, как угодно: шантажом, угрозой физической [расправы]», — сказал Миронов.

По его словам, часто эти организации работают в связке, а МФО часто и сами занимаются взысканием. «Сегодня объем этого рынка давно перевалил за триллион рублей, а штрафов за нарушения взыскателям долгов выписали в прошлом году всего на 89 млн рублей. Это привлекательный околокриминальный бизнес с небольшим риском», — отметил депутат.

Он подчеркнул, что МФО ориентируются на граждан в трудной жизненной ситуации и молодежь, навязывая им «бездумное и безответственное отношение к деньгам, в том числе взятым в долг».