Миронов призвал запретить коллекторов

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Коллекторские агентства и микрофинансовые организации (МФО) следует запретить в России. Об этом заявил ТАСС председатель «Справедливой России» Сергей Миронов.
«Требование нашей партии — запретить микрофинансовые организации и коллекторов. Я назову грубо — бандиты. Бандитским методом вытряхивают деньги, как угодно: шантажом, угрозой физической [расправы]», — сказал Миронов.
По его словам, часто эти организации работают в связке, а МФО часто и сами занимаются взысканием. «Сегодня объем этого рынка давно перевалил за триллион рублей, а штрафов за нарушения взыскателям долгов выписали в прошлом году всего на 89 млн рублей. Это привлекательный околокриминальный бизнес с небольшим риском», — отметил депутат.
Он подчеркнул, что МФО ориентируются на граждан в трудной жизненной ситуации и молодежь, навязывая им «бездумное и безответственное отношение к деньгам, в том числе взятым в долг».