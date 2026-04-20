Аэропорт Нелькана на севере Хабаровского края закрыт по техническим причинам

Весенняя непогода меняет график выполнения рейсов в Хабаровском крае. Сегодня в течение дня закрыт аэропорт Нелькана из-за размокания грунтовой взлётно-посадочной полосы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Воздушная гавань не будет принимать и отправлять самолёты сегодня до 18:30. Сведения о времени вылета рейсов из Аяна в Нелькан и обратно предоставят в 12:10.
Из-за неблагоприятных метеоусловий в Аяно-Майском районе задерживают рейсы из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно. Сведения о времени вылета предоставят в 12:10, после получения новых метеопрогнозов.
По метеоусловиям аэропортов назначения перенесены вылеты двух рейсов: ожидаемые дата и время отправления рейса ДА285 по маршруту Хабаровск — Новокуровка — Победа — 21 апреля, 9:50. Рейс ТГ2657 за 19 апреля по маршруту Хабаровск — Амурзет запланирован также на завтра, в 12:00.