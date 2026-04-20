Потепление в Красноярске прогнозируется к концу этой недели

В Красноярске первая половина наступившей недели будет прохладной, а во вторую температура воздуха ощутимо повысится.
С понедельника по среду синоптики прогнозируют днем от +1 до +3 °C, по ночам — около −5 °C.
В четверг днем воздух прогреется до +8 °C, в пятницу — до +10 °C, а на выходных — до +14 °C. В этот период ночные заморозки отступят.
В целом с 20 по 26 апреля погода ожидается преимущественно пасмурная с прояснениями, временами будут идти небольшие осадки — снег или дождь.
Ветер будет умеренный, переменный: в первый рабочий — северо-западный, затем — восточный, а с приходом тепла — юго-западный. Атмосферное давление в основном сохранится в пределах нормы.
