Шесть игроков «СКА-Нефтяника» признаны лучшими в России в сезоне 2025/26 годов

Капитан армейцев Алан Джусоев назван лучшим полузащитником России.

Источник: Хабаровский край сегодня

Федерация хоккея с мячом России назвала лучших игроков сезона 2025/26 годов, в список вошли 22 спортсмена. Шесть игроков, представляющих «СКА-Нефтяник», попали в этот престижный перечень — это больше, чем в предыдущем сезоне, когда их было четверо, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Признание экспертов заслужили вратарь Григорий Лапин, защитник Николай Коньков, полузащитники Алан Джусоев и Юрий Шардаков и нападающие Владимир Каланчин и Туомас Мяаття.

Алан Джусоев впервые в карьере получил титул лучшего полузащитника страны. Ранее этого достижения удостаивались лишь четверо игроков нашей команды: Виктор Ковалёв, Максим Ишкельдин (трижды), Юрий Шардаков (дважды) и Туомас Мяаття. Капитан армейцев Алан Джусоев включен в Список лучших уже в восьмой раз. В девятый раз в числе лучших игроков страны вошел Ю. Шардаков. В шестой — В. Каланчин, в пятый — Н. Коньков и Т. Мяаття.

Григорий Лапин, 38-летний вратарь, впервые вошел в элитный клуб лучших. На его счету 456 матчей в чемпионатах и Кубке России.

Напомним, в матче в арене «Ерофей» за золотые медали XXXIV Чемпионата России по хоккею с мячом между хабаровским «СКА-Нефтяником» и «Динамо» Москва удачливее оказались бело-голубые, игра завершилась с итогом 6:8.

Полный список 22-х лучших игроков сезона 2024/25 годов (жирным выделены лучшие игроки в отдельных амплуа).

ВРАТАРИ:

Артём Катаев (Кузбасс).

Григорий Лапин (СКА-Нефтяник).

ЗАЩИТНИКИ:

Данил Кузьмин (Водник).

Кузьмин Илья (Динамо).

Артём Бутенко (Динамо).

Александр Легошин (Водник).

Николай Коньков (СКА-Нефтяник).

Сергей Калинин (Водник).

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:

Алан Джусоев (СКА-Нефтяник).

Янис Бефус (Кузбасс).

Максим Анциферов (Водник).

Егор Рагулин (Динамо).

Юрий Шардаков (СКА-Нефтяник).

Степан Зыков (Динамо).

Андрей Прокопьев (СКА-Ур.трубник).

Михаил Сергеев (Динамо).

НАПАДАЮЩИЕ:

Никита Иванов (Динамо).

Евгений Дергаев (Водник).

Егор Ахманаев (Динамо).

Владимир Каланчин (СКА-Нефтяник).

Илья Насекин (Водник).

Туомас Мяаття (СКА-Нефтяник).

Победители в других номинациях:

Самый ценный игрок чемпионата — Я. Бефус (Кузбасс).

Самый ценный игрок плей-офф — Н. Иванов (Динамо).

Лучший новичок — С. Зыков (Динамо).

Игрок-джентльмен — П. Рязанцев (Сибсельмаш).