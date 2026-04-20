Шесть игроков «СКА-Нефтяника» признаны лучшими в России в сезоне 2025/26 годов

Федерация хоккея с мячом России назвала лучших игроков сезона 2025/26 годов, в список вошли 22 спортсмена. Шесть игроков, представляющих «СКА-Нефтяник», попали в этот престижный перечень — это больше, чем в предыдущем сезоне, когда их было четверо, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Признание экспертов заслужили вратарь Григорий Лапин, защитник Николай Коньков, полузащитники Алан Джусоев и Юрий Шардаков и нападающие Владимир Каланчин и Туомас Мяаття.
Алан Джусоев впервые в карьере получил титул лучшего полузащитника страны. Ранее этого достижения удостаивались лишь четверо игроков нашей команды: Виктор Ковалёв, Максим Ишкельдин (трижды), Юрий Шардаков (дважды) и Туомас Мяаття. Капитан армейцев Алан Джусоев включен в Список лучших уже в восьмой раз. В девятый раз в числе лучших игроков страны вошел Ю. Шардаков. В шестой — В. Каланчин, в пятый — Н. Коньков и Т. Мяаття.
Григорий Лапин, 38-летний вратарь, впервые вошел в элитный клуб лучших. На его счету 456 матчей в чемпионатах и Кубке России.
Напомним, в матче в арене «Ерофей» за золотые медали XXXIV Чемпионата России по хоккею с мячом между хабаровским «СКА-Нефтяником» и «Динамо» Москва удачливее оказались бело-голубые, игра завершилась с итогом 6:8.
Полный список 22-х лучших игроков сезона 2024/25 годов (жирным выделены лучшие игроки в отдельных амплуа).
ВРАТАРИ:
Артём Катаев (Кузбасс).
Григорий Лапин (СКА-Нефтяник).
ЗАЩИТНИКИ:
Данил Кузьмин (Водник).
Кузьмин Илья (Динамо).
Артём Бутенко (Динамо).
Александр Легошин (Водник).
Николай Коньков (СКА-Нефтяник).
Сергей Калинин (Водник).
ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
Алан Джусоев (СКА-Нефтяник).
Янис Бефус (Кузбасс).
Максим Анциферов (Водник).
Егор Рагулин (Динамо).
Юрий Шардаков (СКА-Нефтяник).
Степан Зыков (Динамо).
Андрей Прокопьев (СКА-Ур.трубник).
Михаил Сергеев (Динамо).
НАПАДАЮЩИЕ:
Никита Иванов (Динамо).
Евгений Дергаев (Водник).
Егор Ахманаев (Динамо).
Владимир Каланчин (СКА-Нефтяник).
Илья Насекин (Водник).
Туомас Мяаття (СКА-Нефтяник).
Победители в других номинациях:
Самый ценный игрок чемпионата — Я. Бефус (Кузбасс).
Самый ценный игрок плей-офф — Н. Иванов (Динамо).
Лучший новичок — С. Зыков (Динамо).
Игрок-джентльмен — П. Рязанцев (Сибсельмаш).