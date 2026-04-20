Шесть игроков «СКА-Нефтяника» признаны лучшими в России в сезоне 2025/26 годов

Алан Джусоев впервые в карьере получил титул лучшего полузащитника страны. Ранее этого достижения удостаивались лишь четверо игроков нашей команды: Виктор Ковалёв, Максим Ишкельдин (трижды), Юрий Шардаков (дважды) и Туомас Мяаття. Капитан армейцев Алан Джусоев включен в Список лучших уже в восьмой раз. В девятый раз в числе лучших игроков страны вошел Ю. Шардаков. В шестой — В. Каланчин, в пятый — Н. Коньков и Т. Мяаття.