Подъём уровня воды разрушил надежду на спасение кита Тимми, застрявшего у немецких берегов

Предприниматель Вальтер Гунц, финансирующий операцию, признал, что спасатели фактически вернулись в исходную точку. К ситуации добавились бюрократические проволочки, отбросившие подготовку на полтора-два дня. Теперь, по словам Гунца, необходимо чудо.
История Тимми (кличку он получил по названию общины Тиммендорфер-Штранд) началась 23 марта, когда его обнаружили на песчаной отмели. 26-го числа два экскаватора прорыли для него желоб, и на следующий день млекопитающее смогло уйти на глубину. 31 марта кит снова сел на мель. Он почти не двигается, но продолжает дышать. За животным наблюдают пятеро ветеринаров. Единственная надежда — если кит сможет выбраться самостоятельно.
