Жительница Хабаровского края отсудила у мебельной компании более 745 тысяч рублей

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском крае суд встал на сторону потребителя, который так и не дождался своего заказа от мебельной фирмы. Компанию обязали выплатить клиенту сумму, значительно превышающую первоначальную стоимость договора. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По информации Амурского городского суда, истица полностью оплатила изготовление мебели, перечислив компании четыреста двадцать тысяч рублей. Несмотря на условия договора, предписывающие завершить работы за тридцать рабочих дней, мебель в квартиру женщины так и не доставили. Попытки урегулировать конфликт в досудебном порядке результата не принесли.

Изучив обстоятельства спора, суд обязал компанию вернуть средства и выплатить неустойку. Общая сумма взыскания составила более семисот сорока пяти тысяч рублей. В ведомстве подчеркнули, что решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано ответчиком в установленные сроки.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru