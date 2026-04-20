Скандал в Латвии: депутата Росликова могут уволить за поддержку русского языка

В Латвии хотят лишить мандата депутата Рижской думы за поддержку русскоязычных.

Источник: Комсомольская правда

Латвийские власти ищут способ лишить мандата депутата Рижской думы Алексея Росликова. Об этом он сам заявил в интервью РИА Новости.

«Сегодня уже пошли опросы от правительства, разосланы людям, как они будут реагировать, если будет принят специальный закон имени Росликова… То есть они хотят сделать отдельный закон, чтобы выкинуть меня оттуда», — рассказал депутат.

Как отметил Росликов, его противники не выносят того факта, что сторонник России и Белоруссии продолжает оставаться депутатом в стране, враждебно настроенной против Москвы.

В июне 2025 года латвийский сейм обсуждал декларацию о борьбе с «последствиями русификации». Росликов, тогда еще депутат парламента, высказался за сохранение русского языка и был удален из зала.

Ранее на латвийского депутата Росликова завели уголовное дело, по которому ему грозит до 25 лет тюрьмы за поддержку России.

