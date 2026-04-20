Жителей Шкотовского округа в Приморье защищают от наводнений

Как сообщает пресс-служба краевого минГОЧС, на реке Шкотовка задействованы шесть единиц техники и шесть спасателей. Пройдено уже 705 метров береговой линии, изъято 55,5 тысячи кубических метров грунта.
«На объекте задействовано два экскаватора, два бульдозера, один фронтальный погрузчик и каток. При помощи техники уводим русло от села, чтобы в период паводков избежать подтоплений», — отметил заместитель директора в ГКУ Приморского края по пожарной безопасности Андрей Веревкин.
Как отмечают спасатели, работы на данном участке можно проводить только в холодное время года.