Жителей Шкотовского округа в Приморье защищают от наводнений

Приморские спасатели приступили к расчистке реки Шкотовка возле села Центральное Шкотовского округа. В период паводков этот населенный пункт подтапливало, поэтому было принято решение увести русло в сторону и расчистить реку от наносов.

Как сообщает пресс-служба краевого минГОЧС, на реке Шкотовка задействованы шесть единиц техники и шесть спасателей. Пройдено уже 705 метров береговой линии, изъято 55,5 тысячи кубических метров грунта.

«На объекте задействовано два экскаватора, два бульдозера, один фронтальный погрузчик и каток. При помощи техники уводим русло от села, чтобы в период паводков избежать подтоплений», — отметил заместитель директора в ГКУ Приморского края по пожарной безопасности Андрей Веревкин.

Как отмечают спасатели, работы на данном участке можно проводить только в холодное время года.