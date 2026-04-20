Все высшие награды краевого турнира завоевали гимнастки хабаровской «Олимпии»

Кубок Федерации художественной гимнастики Хабаровского края в течение двух дней разыграли в СК «Олимпия». В соревнованиях выступило около 200 спортсменок из клубов и спортивных школ краевого центра, Комсомольска и Николаевска-на-Амуре. Во всех видах программы на первую ступень пьедестала почета поднялись воспитанницы хабаровской школы «Олимпия», сообщает пресс-служба спортшколы.
«В турнире выступили участницы старших разрядов: от первого спортивного до мастеров спорта. Гимнастки разыграли медали в личном зачете ив групповых упражнениях. Соревнования стали главным этапом отбора на летнюю спартакиаду учащихся России», — говорится в сообщении.
В личном зачете по программе мастеров спорта победила Вероника Забродина, среди кандидатов в мастера спорта — Ульяна Болдакова, по первому взрослому разряду — Стефания Павлова. Все — воспитанницы СШ «Олимпия».
В групповых упражнениях также во всех разрядах первенствовали хозяйки ковра. В составе команды мастеров «Пламя» золотые медали получили: Кира Дё, Виталина Эйхвальд, Алена Овсянникова, Диана Москаленко и Марина Житникова. В составе команды «Отрада» по программе кандидатов в мастера спорта высшие награды завоевали: Мария Ярославцева, Елизавета Шаповаленко, Алиса Щеглова, Анна Калинина и Кира Кастрицкая. Среди перворазрядниц на высшую ступень пьедестала поднялась команда «Элеганс» в составе: Дарья Кондратова, Анастасия Третьякова, София Филатова, Валерия Заболотина и Алина Романенко.
«Конец сезона, девочки продолжают радовать своим мастерством. Все в отличной спортивной форме. Как по лесенке двигаемся наверх. Эти гимнастки участвуют и на всероссийских соревнованиях, и конечно, уровень у них серьезный. Особенно хочется отметить мастера спорта Веронику Забродину. Она действительно мастерски владеет предметами, работает очень артистично, смотреть на нее одно удовольствие. Под громкие аплодисменты выступала Вероничка. Ну и другие наши лидеры — Ульяна Болдакова и Стеша Павлова отработали на уровне, и в очередной раз доказали, что по праву занимают высшие места. Впереди нас ждет насыщенное лето. Тренируемся, выступаем, готовим новые программы», — рассказала директор СШ «Олимпия», председатель федерации художественной гимнастики Хабаровского края Ольга Борзова.
В середине июня наша сборная представит Хабаровский края на финале спартакиады учащихся России в Санкт-Петербурге. Основной костяк команды составят гимнастки СШ «Олимпия».
А ближайшие соревнования — турнир «Майский вальс» (0+) хабаровские гимнастки проведут в Биробиджане с 1 по 3 мая. И с 19 по 24 мая в «Платинум Арене» впервые состоится масштабный межрегиональный турнир по художественной гимнастике «Виктория» (0+). Ожидается приезд около 500 спортсменок со всего Дальнего Востока.