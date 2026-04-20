Все высшие награды краевого турнира завоевали гимнастки хабаровской «Олимпии»

«Конец сезона, девочки продолжают радовать своим мастерством. Все в отличной спортивной форме. Как по лесенке двигаемся наверх. Эти гимнастки участвуют и на всероссийских соревнованиях, и конечно, уровень у них серьезный. Особенно хочется отметить мастера спорта Веронику Забродину. Она действительно мастерски владеет предметами, работает очень артистично, смотреть на нее одно удовольствие. Под громкие аплодисменты выступала Вероничка. Ну и другие наши лидеры — Ульяна Болдакова и Стеша Павлова отработали на уровне, и в очередной раз доказали, что по праву занимают высшие места. Впереди нас ждет насыщенное лето. Тренируемся, выступаем, готовим новые программы», — рассказала директор СШ «Олимпия», председатель федерации художественной гимнастики Хабаровского края Ольга Борзова.