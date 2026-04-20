Российские военные имеют все возможности для освобождения Одессы и Киева, заявил полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор.
«Российские войска могут просто дойти до Днепра, переправиться через реку, освободить Одессу, а в конечном счёте и Киев», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Макгрегор отметил, что у Российской Федерации имеются существенные военные возможности, которым Вооружённым силам Украины «просто нечего противопоставить».
Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинской стороне следует сесть за стол переговоров.
По словам Пескова, постепенное продвижение российских сил в зоне спецоперации изменит формат будущих переговоров с Киевом.
Постпред РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя подчеркнул, что подразделения украинских войск столкнулись с потерями и стремительно теряют боеспособность.