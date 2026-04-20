В Хабаровском крае впервые состоялся карьерный фестиваль для студентов

В Хабаровском крае впервые состоялся карьерный фестиваль «Твое будущее». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», он прошел по инициативе губернатора Дмитрия Демешина в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети».
Сразу две площадки в двух городах стали базой для проведения фестиваля — Молодежный досуговый центр в Хабаровске и Дом молодежи в Комсомольске-на-Амуре.
Участниками фестиваля стали 350 студентов и ведущие организации образования и медицины, в числе которых онкологический центр, детский реабилитационный центр, управления образования Комсомольска-на-Амуре и района имени Лазо и другие.
Главная цель фестиваля — помочь выпускникам найти работу на местах без выезда в другие регионы страны. В ходе фестиваля особый акцент был сделан на разъяснении действующих федеральных и региональных программ, призванных мотивировать молодых специалистов работать в регионе, в том числе программ «Земский учитель» и «Земский доктор».
Сегодня на многих предприятиях успешно реализуются программы наставничества, которые помогают вчерашним студентам успешно адаптироваться к новой деятельности под руководством опытного старшего коллеги.
Для решения жилищного вопроса молодым специалистам в Хабаровском крае доступны несколько инструментов, например, льготная ипотека со ставкой от 2% годовых. Региональные меры поддержки педагогов включают компенсацию найма жилья.
Студенты напрямую пообщались с представителями министерств и муниципальных властей, узнали о социальных гарантиях.
Как подчеркнула председатель комитета по делам молодежи Амалия Шихалева, фестиваль призван создать плотную и понятную связь между образованием и экономикой региона. Эта инициатива напрямую способствует решению одной из острых социально-экономических проблем Дальнего Востока — преодолению кадрового дефицита и оттока молодежи.
Следующий фестиваль пройдет 30 апреля. он будет посвящен горнодобывающей и лесной промышленности. Регистрация на уже открыта по ссылке.