В яйцах для детсада в Приморье нашли препараты от паразитов

Продукцию произвела алтайская птицефабрика.

Источник: Комсомольская правда

Специалист Россельхознадзора взял пробу из партии алтайских куриных яиц в одном из детских образовательных учреждений края. Экспертиза показала наличие остатков двух препаратов для лечения кокцидиоза у птиц. Объем опасной поставки составил 9,7 тысячи штук. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Партию произвели в начале марта. Яйца проверили по 71 показателю качества и безопасности в рамках госзадания. Лабораторные испытания подтвердили высокое содержание противопаразитарных средств. Производителям сельхозпродукции необходимо выдерживать определенный срок после лечения птиц, чтобы товар не оказался загрязнен лекарствами. С начала года это первое подобное выявление среди более чем 160 экспертиз.

«Партия признана не соответствующей требованиям Технического регламента “О безопасности пищевой продукции”, — рассказали в Приморском филиале ФГБУ “АПК Нацрыба”.

Специалисты внесли информацию о проверке в автоматизированную систему в области ветеринарии «Веста». Результаты исследований уже передали в Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер.