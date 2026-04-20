В яйцах для детсада в Приморье нашли препараты от паразитов

Партию произвели в начале марта. Яйца проверили по 71 показателю качества и безопасности в рамках госзадания. Лабораторные испытания подтвердили высокое содержание противопаразитарных средств. Производителям сельхозпродукции необходимо выдерживать определенный срок после лечения птиц, чтобы товар не оказался загрязнен лекарствами. С начала года это первое подобное выявление среди более чем 160 экспертиз.