Три человека в масках из кино ограбили банк в Неаполе и ушли через подземный туннель

В Неаполе трое вооруженных грабителей в балаклавах с масками персонажей кино ворвались в отделение банка Crédit Agricole и взяли в заложники 25 клиентов и сотрудников. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщило Fanpage.it.
Уточняется, что злоумышленники удерживали заложников два часа, оружие не применяли. К моменту штурма полиции преступники скрылись через дыру в полу в канализацию.
По данным издания, полиция и технические службы обнаружили под землей 12-метровую галерею, вертикальный колодец для входа в отделение и туннель в канализацию. Подготовка к ограблению заняла несколько месяцев.
Грабители вскрывали сейфовые ячейки, так как наличных в отделении не было. Содержимое ячеек неизвестно даже самому банку, поэтому ущерб оценить пока невозможно. Шесть заложников получили медицинскую помощь, но серьезных травм нет, говорится в сообщении.
В феврале в Германии произошло ограбление филиала Volksbank в городе Штур (Нижняя Саксония). По данным полиции, трое неизвестных проникли в хранилище и скрылись. Представитель полиции Томас Гиссинг пояснил, что во время обеденного перерыва злоумышленники пробрались в подвал через световую шахту и вскрыли 14 ячеек.