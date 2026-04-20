Россиян в начале мая ждет короткая рабочая неделя

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Россиян в начале мая ожидает сокращенная рабочая неделя в связи с празднованием Дня весны и труда, рассказал РИА Новости доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев.

«Праздник весны и труда отмечают 1 мая. Эта дата официально закреплена в статье 112 Трудового кодекса в качестве нерабочего праздничного дня. В текущем (2026 — ред.) году праздник выпадает на пятницу, следовательно, пятница будет выходным днём. Таким образом, ожидается четыре рабочих и три нерабочих дня подряд», — сказал Петкилев.

Эксперт уточнил, что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы сотрудникам, получающим оклад.

Четырехдневная рабочая неделя до этого была в конце февраля, когда празднование Дня защитника Отечества выпало на понедельник, а также в марте, когда в стране отмечали Международный женский день.