Ученый заявил, что массовых видимых мутаций у животных в Чернобыльской зоне нет

Массовых видимых мутаций у животных, проживающих в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, не наблюдается. Об этом заявил заведующий научным отделом Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника Денис Вишневский в интервью «РБК-Украина».
По словам ученого, текущий уровень радиации в зоне отчуждения не настолько высок, чтобы вызывать массовые видимые аномалии. Он также пояснил, что в природных условиях особи с отклонениями обладают низкой жизнеспособностью и, как правило, не выживают, поэтому не формируют устойчивую популяцию.
— Даже когда ловим каких-то животных, то визуально они ничем не отличаются, — сказал Вишневский.
Если мутации и накапливаются, то это, по его словам, «путь к выбытию из марафона на выживание», передает Lenta.ru.
Ранее специалисты в области науки провели анализ ДНК собак, которые получили травмы в результате радиации, — все они остались на территории Чернобыля после аварии на АЭС. Ученые выяснили, что радиация существенно видоизменила генетический фонд животных. При этом на их внешнем облике это никак не отразилось.