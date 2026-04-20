Гонка под парусом принесла «золото» хабаровскому спортсмену

Соревнования проходили на море в разных погодных условиях.

Источник: Хабаровский край сегодня

Золотую медаль привез хабаровский спортсмен со Всероссийских соревнований по парусному спорту. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», детско-юношеская регата «Весенние старты» проходила в Геленджике и собрала здесь порядка 500 спортсменов со всей страны.

Несмотря на то, что соревнования проходили на море, в разных погодных условиях, хабаровским спортсменам удалось проявить себя.

— Для нас это был старт сезона, первые соревнования. Особо не надеялись на высокие результаты. Сложность для наших спортсменов в том, что мы тренируемся в акватории, где нет волны. А на море при хорошем свежем ветре поднималась высокая волна и требовался определенный навык в управлении яхтой. Но ребятам удалось проявить себя, — говорит старший тренер СШОР «Дельфин» по парусному спорту Александр Гоман.

На соревнования от Хабаровска отправились 3 воспитанника СШОР «Дельфин». Одному из них, Тимуру Мельникову, удалось завоевать медаль. «Золото» хабаровчанин взял в классе «Оптимист» среди юношей в возрасте до 12 лет.

— Для него это всего вторые Всероссийские соревнования в его спортивной карьере. В прошлом году в силу юного возраста и отсутствия опыта, ему не удалось попасть даже в первую сотню сильнейших спортсменов страны. Сейчас он подрос, усиленно тренировался, проявил характер и старание. И даже среди яхтсменов до 16 лет занял 42 позицию из 196 участников в классе «Оптимист». А в своей возрастной категории — до 12 лет стал первым, обойдя столичного спортсмена, — подчеркивает Александр Гоман.

В следующий раз проявить себя спортсмены смогут на Всероссийских соревнованиях «Весенние паруса Таганрога», которые пройдут в конце апреля-начале мая.