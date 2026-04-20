Жительница Биробиджана лишилась доступа к мессенджеру из-за кибератаки.

Правоохранительные органы Биробиджана зафиксировали попытку хищения денежных средств бесконтактным способом. Жертвой киберпреступников едва не стала двадцатилетняя горожанка, чей аккаунт в мессенджере был скомпрометирован. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации МО МВД России «Биробиджанский», злоумышленники от имени девушки разослали сообщения по списку контактов. В тексте содержалась просьба о переводе пяти тысяч рублей в долг на короткий срок. Знакомая потерпевшей, получившая такое уведомление, проявила бдительность и не стала перечислять средства, предварительно позвонив заявительнице.
Самостоятельно восстановить контроль над аккаунтом девушка не смогла, после чего обратилась за помощью в полицию. В ведомстве уточнили, что по факту несанкционированного входа в систему возбуждено дело по части первой статьи двести семьдесят второй Уголовного кодекса Российской Федерации. Виновным может грозить наказание за незаконный доступ к компьютерной информации.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru