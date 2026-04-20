Секрет из 16 века: Как снять боль в суставах с помощью растения, которое есть в каждом огороде

Собирать соцветия рекомендуется в период бутонизации и активного цветения. Важно, чтобы сирень росла в экологически чистом месте, вдали от дорог.
Лучше использовать белую сирень, так как цветная может чаще вызывать аллергические реакции.
Марият Мухина.
Врач-инфекционист.
Приготовить настойку достаточно просто. Стеклянную банку (предпочтительно из тёмного стекла или керамики) заполняют свежими цветками доверху, не утрамбовывая. Затем заливают водкой или 40%-ным спиртом так, чтобы жидкость полностью покрывала сырьё, закрывают крышкой и убирают в тёмное прохладное место (не в холодильник) на три недели. Ёмкость необходимо ежедневно встряхивать.
Готовую настойку процеживают и используют для растирания больных суставов утром и вечером. После процедуры рекомендуется находиться в тепле и избегать переохлаждения. Суставы можно дополнительно укутать.
«Активное вещество сирени — сирингин — обладает противовоспалительным и обезболивающим действием. Сирень также содержит фитонциды, которые защищают кожу от инфекций, и флавоноиды, способствующие улучшению обмена веществ в тканях», — объяснила Мухина.
В народной медицине настойку иногда принимают внутрь — по 15−30 капель три раза в день до еды. Однако современная медицина относится к этому с осторожностью.
«Сирень содержит гликозид сирингин, который при распаде образует токсичную синильную кислоту. Это может привести к интоксикации при длительном применении», — предупредила врач.
Перед использованием любых средств на основе сирени — даже для наружного применения — необходимо проконсультироваться с врачом. Самолечение может быть опасным, особенно при хронических заболеваниях или приёме других лекарств.
Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.