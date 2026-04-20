Глава минэнерго США заявил о просьбе стран G20 продлить льготы на нефть из РФ

Глава Минэнерго США Крис Райт назвал продление лицензии на торговлю российской нефтью прагматичным и временным шагом. Как отмечается, США продлили лицензию на торговлю российской нефтью после того, как на встрече G20 в Вашингтоне об этом попросили другие члены объединения.