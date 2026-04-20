Глава минэнерго США заявил о просьбе стран G20 продлить льготы на нефть из РФ

Райт назвал продление лицензии на продажу нефти РФ прагматичной мерой.

Источник: Комсомольская правда

Глава Минэнерго США Крис Райт назвал продление лицензии на торговлю российской нефтью прагматичным и временным шагом. Как отмечается, США продлили лицензию на торговлю российской нефтью после того, как на встрече G20 в Вашингтоне об этом попросили другие члены объединения.

«Речь идет о краткосрочных прагматичных мерах, чтобы нефть, которая уже находится в обороте, просто шла в другом направлении», — передает слова американского министра Fox News.

По словам Райта, индийские поставки топлива идут в Европу, где также серьезно озабочены стоимостью энергоресурсов.

Министерство финансов США ранее объявило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. Согласно документу, ослабления американских санкций распространяются на сырье, загруженное на танкеры до 17 апреля. Лицензия действует до 16 мая.

В свою очередь киевский главарь Владимир Зеленский раскритиковал решение США ослабить санкции против российской нефти.

