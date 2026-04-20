Глава минэнерго США заявил о просьбе стран G20 продлить льготы на нефть из РФ

«Речь идет о краткосрочных прагматичных мерах, чтобы нефть, которая уже находится в обороте, просто шла в другом направлении», — передает слова американского министра Fox News.
По словам Райта, индийские поставки топлива идут в Европу, где также серьезно озабочены стоимостью энергоресурсов.
Министерство финансов США ранее объявило о возобновлении лицензии на продажу российской нефти. Согласно документу, ослабления американских санкций распространяются на сырье, загруженное на танкеры до 17 апреля. Лицензия действует до 16 мая.
В свою очередь киевский главарь Владимир Зеленский раскритиковал решение США ослабить санкции против российской нефти.