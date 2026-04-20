Россиянам назвали способы увеличить вероятность получения кредита

Россиянам стоит провести тщательную подготовку перед тем, как обратиться в банк за кредитом. Такой совет дал эксперт по финансам и кредитам, операционный директор ГК Cosmovisa Дмитрий Михайлов. Он обратил внимание на то, что доля отказов в кредитовании россиян превысила 80% и назвал основные причины отказов. Это плохая кредитная история, высокая долговая нагрузка, возраст, низкий доход, небольшой стаж.
Михайлов советует обратить внимание на кредитную историю, прежде чем обращаться за новым займом.
По словам эксперта, положительную кредитную историю можно сформировать за полгода, если закрыть все просроченные платежи, погасить неиспользуемые кредитные карты и аккуратно обслуживать один небольшой кредит.
«Также важно проверить кредитную историю на наличие ошибок — некорректные записи встречаются чаще, чем принято думать», — сказал Михайлов агентству «Прайм».
Также он посоветовал оформлять ипотеку в банке, где вы уже являетесь клиентом.
