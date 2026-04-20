Россиянам назвали способы увеличить вероятность получения кредита

Россиянам стоит провести тщательную подготовку перед тем, как обратиться в банк за кредитом. Такой совет дал эксперт по финансам и кредитам, операционный директор ГК Cosmovisa Дмитрий Михайлов. Он обратил внимание на то, что доля отказов в кредитовании россиян превысила 80% и назвал основные причины отказов. Это плохая кредитная история, высокая долговая нагрузка, возраст, низкий доход, небольшой стаж.