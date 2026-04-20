Пятерых жителей Хабаровского края уличили в аферах с получением выплат по полисам ОСАГО

В Хабаровском крае сотрудники Управления МВД России по г. Комсомольску-на-Амуре вычислили и при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали пятерых местных жителей в возрасте от 30 до 50 лет, создававших условия участникам дорожных аварий для незаконного получения страховых выплат на общую сумму свыше 1,1 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
«Злоумышленники, в числе которых руководитель фирмы, его помощник и аварийные комиссары, осуществляли свою противоправную деятельность в период с октября 2024 года по февраль 2025 года. Они получали информацию о дорожно-транспортных происшествиях, у участников которых отсутствовали полисы ОСАГО», — говорится в сообщении.
Сообщники приезжали на место ДТП, фиксировали событие и договаривались с виновной стороной об оформлении страховки. После начала действия полисов аферисты, не привлекая сотрудников Госавтоинспекции, оформляли европротоколы, на основании которых рассчитывались размеры выплат. В результате ущерб пострадавшей стороне оплачивался не за счёт виновников, а за счёт страховых компаний.
В настоящее время установлено восемь дорожно-транспортных происшествий, совершённых водителями без страховых полисов на территории Комсомольска-на-Амуре.
По местам проживания задержанных, в их личных автомобилях, а также в офисах организации изъяты документы, имущество и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела и денежные средства на общую сумму около 9,7 миллиона рублей.
Следственной частью Следственного управления городского УМВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.
В отношении свидетелей из числа работников организации и водителей, незаконно получивших страховые выплаты, проводятся следственные действия.
