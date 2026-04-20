В России повысили эффективность работы теплогенераторов

Как отмечает профессор кафедры электротехнических комплексов НГТУ Евгений Порсев, вихревые и роторные генераторы работают за счет гидродинамической кавитации. Этот эффект происходит, когда жидкость быстро движется и в местах с низким давлением появляются пузырьки. Далее они попадают в зону высокого давления и лопаются, при этом выделяется много тепла. Эффективность таких устройств, то есть коэффициент преобразования энергии, представляет собой соотношение полученного тепла на затраченную энергию.