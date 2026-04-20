В России повысили эффективность работы теплогенераторов

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Ученые в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) оптимизировали работу теплогенераторов по максимальной теплопроизводительности, что позволит экономить электроэнергию и обеспечить надежность теплоснабжения объектов. На изобретение получен патент, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Как отмечает профессор кафедры электротехнических комплексов НГТУ Евгений Порсев, вихревые и роторные генераторы работают за счет гидродинамической кавитации. Этот эффект происходит, когда жидкость быстро движется и в местах с низким давлением появляются пузырьки. Далее они попадают в зону высокого давления и лопаются, при этом выделяется много тепла. Эффективность таких устройств, то есть коэффициент преобразования энергии, представляет собой соотношение полученного тепла на затраченную энергию.
«При максимальном разгоне жидкости уменьшается давление, что создает условия для кавитации и тепловыделения, затем КПЭ падает. Поэтому нецелесообразно эксплуатировать теплогенератор постоянно, желательно, чтобы он работал периодически. В этом случае коэффициент преобразования электрической энергии в тепловую на протяжении всей работы будет больше 1,0 — то есть полученной теплоты больше, чем затраченной энергии», — приводит пресс-служба слова Порсева.
Была составлена блок-схема автоматизации теплогенератора с микропроцессором, который учитывает массу воды в контуре, наружную температуру, длительность работы и при выходе на минимум (1,0) отключает привод теплогенератора. Высокая теплоемкость воды обеспечивает длительное сохранение теплоты, поэтому теплогенератор может отапливать помещение и в отключенном состоянии, добавил ученый. Согласно технико-экономическим расчетам, расход энергии в 1,5−2 раза меньше по сравнению с неоптимальным режимом.
Как отмечают в пресс-службе, запатентованное изобретение помогает эффективнее использовать энергию, что снизит расход электричества на отопление. Таким образом, на получение того же количества тепла понадобится меньше энергии, это продлит срок службы оборудования, потому что оно будет работать без лишних нагрузок. Такое решение подойдет для обогрева жилых домов, общественных зданий и промышленных помещений.