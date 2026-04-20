В Новосибирской области ввели сезонные ограничения на рыбалку из-за нереста

В Новосибирской области с 20 апреля вводятся сезонные ограничения на рыбалку из-за нереста. Полный запрет на вылов будет действовать с 20 апреля по 20 мая на Оби с притоками и пойменными озёрами, а также на притоках Иртыша, и с 25 апреля по 25 мая — на Новосибирском водохранилище и бессточных озёрах.
Дополнительные ограничения на отдельных участках Оби и использование тралов в верхней части водохранилища продлятся до середины июня. Любительская рыбалка с берега разрешена, но с берега и с соблюдением строгих норм: одна снасть, не более двух крючков и до пяти жерлиц на человека, суточный лимит — до 10 кг.
Сибирский осётр, стерлядь, нельма, ленок и муксун находятся под круглогодичным запретом. За нарушение правил предусмотрены штрафы и конфискация снастей.