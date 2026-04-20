В Новосибирской области ввели сезонные ограничения на рыбалку из-за нереста

В Новосибирской области с 20 апреля вводятся сезонные ограничения на рыбалку из-за нереста. Полный запрет на вылов будет действовать с 20 апреля по 20 мая на Оби с притоками и пойменными озёрами, а также на притоках Иртыша, и с 25 апреля по 25 мая — на Новосибирском водохранилище и бессточных озёрах.