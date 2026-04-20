В Комсомольске поймали банду, разводившую страховщиков на фальшивых ДТП

При обысках у подозреваемых изъяли документы, имущество и крупную сумму денег — почти 9 миллионов 700 тысяч рублей.

В Комсомольске-на-Амуре полицейские пресекли деятельность группы мошенников, которые помогали участникам ДТП незаконно получать деньги по полисам ОСАГО. Об этом сообщили в УМВД по Комсомольску-на-Амуре.

Злоумышленники работали по простой, но эффективной схеме. Они узнавали об авариях, где у виновника не было страховки, приезжали на место, оформляли фиктивные документы и договаривались о «выплате». В итоге страховые компании переводили деньги, а настоящие виновники избегали расходов.

В группу входили руководитель фирмы, его помощник и несколько аварийных комиссаров. Всего следователи установили восемь таких ДТП, произошедших с октября 2024 по февраль 2025 года. Общий ущерб страховщикам превысил 1 миллион 100 тысяч рублей.

При обысках у подозреваемых изъяли документы, имущество и крупную сумму денег — почти 9 миллионов 700 тысяч рублей. Пятерых комсомольчан в возрасте от 30 до 50 лет задержали при силовой поддержке Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следствие продолжается, допрашивают свидетелей и водителей, которые получали незаконные выплаты.