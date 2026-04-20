Россиян ждёт сокращённая рабочая неделя в начале мая

В начале мая в России будет сокращенная рабочая неделя из-за праздника 1 Мая. Об этом напомнил доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев в разговоре с РИА Новости.
«В текущем году праздник выпадает на пятницу, следовательно, пятница будет выходным днем. Таким образом, ожидается четыре рабочих и три нерабочих дня подряд», — сказал Петкилев.
По словам Петкилева, праздничные нерабочие дни в месяце не могут служить поводом для снижения оклада сотрудникам.
Напомним, что четырехдневные рабочие недели в этом году уже случались. Например, в конце февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества и в марте, накануне Международного женского дня.
Ранее климатолог Михаил Семенов предупредил о возможном похолодании на майских праздниках. При этом апрель укладывается в климатическую норму.