Россиян ждёт сокращённая рабочая неделя в начале мая

Россияне будут работать четыре дня в начале мая.

Источник: Комсомольская правда

В начале мая в России будет сокращенная рабочая неделя из-за праздника 1 Мая. Об этом напомнил доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев в разговоре с РИА Новости.

«В текущем году праздник выпадает на пятницу, следовательно, пятница будет выходным днем. Таким образом, ожидается четыре рабочих и три нерабочих дня подряд», — сказал Петкилев.

По словам Петкилева, праздничные нерабочие дни в месяце не могут служить поводом для снижения оклада сотрудникам.

Напомним, что четырехдневные рабочие недели в этом году уже случались. Например, в конце февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества и в марте, накануне Международного женского дня.

Ранее климатолог Михаил Семенов предупредил о возможном похолодании на майских праздниках. При этом апрель укладывается в климатическую норму.