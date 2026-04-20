Ввоз 22 тонн морепродуктов из Вьетнама приостановили в Приморье

Общий вес целых очищенных осьминогов, каракатиц и филе желтоперого тунца составил 22 тонны. Партия поступила на территорию склада 11 апреля. Во время досмотра инспектор ведомства заметил нарушение Единых ветеринарных требований. На маркировках транспортных и потребительских упаковок не было наименования и адреса импортера на русском языке.