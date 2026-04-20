Ввоз 22 тонн морепродуктов из Вьетнама приостановили в Приморье

На упаковках товара не оказалось данных об импортере на русском языке.

Источник: Комсомольская правда

Инспекторы запретили выпуск в оборот крупной партии продукции из Вьетнама. Груз прибыл на склад временного хранения во Владивостоке. Владельцем товара оказалось предприятие из Санкт-Петербурга. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Общий вес целых очищенных осьминогов, каракатиц и филе желтоперого тунца составил 22 тонны. Партия поступила на территорию склада 11 апреля. Во время досмотра инспектор ведомства заметил нарушение Единых ветеринарных требований. На маркировках транспортных и потребительских упаковок не было наименования и адреса импортера на русском языке.

«С начала 2026 года более 50 партий импортной продукции не допущено к ввозу в Приморье в связи с выявленными нарушениями», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Служба приостановила дальнейшее движение этой продукции. Груз смогут принять к перевозке и реализации только после устранения выявленных нарушений.