Ввоз 22 тонн морепродуктов из Вьетнама приостановили в Приморье

Инспекторы запретили выпуск в оборот крупной партии продукции из Вьетнама. Груз прибыл на склад временного хранения во Владивостоке. Владельцем товара оказалось предприятие из Санкт-Петербурга. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Общий вес целых очищенных осьминогов, каракатиц и филе желтоперого тунца составил 22 тонны. Партия поступила на территорию склада 11 апреля. Во время досмотра инспектор ведомства заметил нарушение Единых ветеринарных требований. На маркировках транспортных и потребительских упаковок не было наименования и адреса импортера на русском языке.
«С начала 2026 года более 50 партий импортной продукции не допущено к ввозу в Приморье в связи с выявленными нарушениями», — рассказали в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Служба приостановила дальнейшее движение этой продукции. Груз смогут принять к перевозке и реализации только после устранения выявленных нарушений.