В Приморье спасли мужчину, пережившего две клинические смерти за 15 минут

В Приморье спасли мужчину, дважды впадавшего в состояние клинической смерти.

ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. Мужчину с острым инфарктом, дважды впадавшего в состояние клинической смерти за 15 минут операции, спасли приморские врачи, сообщает минздрав Приморья.

У мужчины 42 лет с острым инфарктом сердце несколько раз останавливалось из-за тромба ещё в машине скорой. Медикам приходилось его реанимировать. В больнице пациенту восстановили кровоток с помощью конструкции, расширяющей сосуд. Операция заняла около 15 минут.

«Во время вмешательства пациент пережил ещё два эпизода клинической смерти — сердце останавливалось из-за нарушений ритма и давления», — говорится в сообщении минздрава Приморья.