В России проверят граждан с высоким доходом: кто попадет в поле зрения ФНС

Россияне, на банковских картах которых аккумулируются высокие доходы, окажутся в фокусе внимания ФНС. Новая система контроля за доходами на картах призвана выявлять тех, кто занимается скрытым бизнесом, объяснил адвокат, эксперт Института экономики роста им. П. А. Столыпина Дмитрий Григориади.
«Отправной точкой станет превышение порога в 2,4 миллиона рублей незадекларированного дохода в год. Но сам по себе порог — не единственный триггер. Налоговую будет интересовать именно совокупность признаков, указывающих на скрытый бизнес», — сказал он агентству «Прайм».
Григориади назвал системность поступлений и большое количество разных отправителей денег признаками того, что держатель карты занимается незарегистрированным бизнесом. Как правило, косметологи, репетиторы, а также те, кто сдаёт жильё в аренду и занимается продажами в соцсетях без регистрации, указал он.
Эксперт посоветовал, отправляя кому-либо подарок или возвращая долг, указывать это при оформлении платежа.
Предполагается, что контроль банковских переводов физических лиц затронет около трех процентов экономически активного населения.
Тем временем аферисты выманивают у россиян коды из смс под видом налоговых инспекторов. При это они не используют мессенджеры и мобильные телефоны, а совершают звонки с городских номеров.