Минздрав обновил правила оформления больничных в Новосибирске

Если родитель в декрете решит подработать в другой компании, он все равно не лишится выплат.

Источник: Комсомольская правда

В России, в том числе Новосибирской области, начал действовать обновленный регламент оформления больничных. Приказ Минздрава РФ разместили на официальном портале правовой информации.

Если родитель в декрете решит подработать в другой компании, он все равно не лишится выплат по больничному. Новый регламент разрешает совмещать уход за детьми с работой у другого работодателя, сохраняя при этом страховую защиту. Кроме того, право на больничные листы теперь есть у граждан на спецрежиме «Налог на профессиональный доход».

Начиная с января 2026 года жители Новосибирска из числа самозанятых вправе получать больничные. Раньше такая возможность была только у официально трудоустроенных по договору и у индивидуальных предпринимателей, которые сами платили взносы в соцстрах.