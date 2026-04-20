Минздрав обновил правила оформления больничных в Новосибирске

В России, в том числе Новосибирской области, начал действовать обновленный регламент оформления больничных. Приказ Минздрава РФ разместили на официальном портале правовой информации.
Если родитель в декрете решит подработать в другой компании, он все равно не лишится выплат по больничному. Новый регламент разрешает совмещать уход за детьми с работой у другого работодателя, сохраняя при этом страховую защиту. Кроме того, право на больничные листы теперь есть у граждан на спецрежиме «Налог на профессиональный доход».
Начиная с января 2026 года жители Новосибирска из числа самозанятых вправе получать больничные. Раньше такая возможность была только у официально трудоустроенных по договору и у индивидуальных предпринимателей, которые сами платили взносы в соцстрах.