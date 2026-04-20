Выдача разрешений на добычу краснокнижных животных не станет проще

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Процедура выдачи разрешений на добычу животного из Красной книги не станет проще, а реестровая модель обеспечит прозрачность сведений о выданных разрешениях, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минприроды.
Ранее в ряде СМИ и интернет-ресурсах появились публикации о якобы снятии запрета на охоту на животных из Красной книги и о расширении перечня оснований для их добычи. Указывалось, что это якобы связано с изменениями, которые вносились проект постановления правительства РФ от 6 января 1997 года. В Минприроды поясняли агентству, что правила добычи животных из Красной книги остаются неизменными для всех граждан России и только специальная комиссия, образованная Росприроднадзором, может выдать разрешение на добычу краснокнижного животного.
«Проект постановления правительства не вводит ни новых целей добычи, ни упрощает процедуру выдачи разрешений и не отменяет действующих природоохранных требований. Все экологические риски уже учтены в самом механизме принятия решений, который сохраняется в полном объеме», — рассказали в ведомстве.
Более того, внедряемая реестровая модель, при которой сведения о выданных разрешениях будут открыты и публиковаться на официальном сайте Росприроднадзора, обеспечит прозрачность сведений о выданных разрешениях.
В Минприроды подчеркнули, что важно понимать, что добыча не означает обязательного умерщвления животного. «На счету каждая краснокнижная особь — это этого напрямую зависит сохранение и восстановление всей популяции», — добавили в ведомстве.