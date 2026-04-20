Полиция ЕАО обнаружила склад боеприпасов в квартире в момент семейной ссоры.

Бытовой конфликт в одной из семей Смидовичского района привел к возбуждению уголовного дела. Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили в квартире не только охотничий арсенал, но и боевые патроны. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По информации пресс-службы регионального УМВД, в жилом помещении хранились сто двадцать пять патронов калибра семь целых шестьдесят две сотых миллиметра. Баллистическая экспертиза показала, что девяносто два из них относятся к штатным боеприпасам для боевого нарезного оружия, а остальные тридцать три — для охотничьего. Оружие и патроны содержались с нарушением требований безопасности.
На сорокапятилетнего мужчину составили административный протокол за нарушение правил хранения. Однако наличие боевых патронов стало основанием для возбуждения дела по части первой статьи двести двадцать второй УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает ответственность за незаконное приобретение и хранение боеприпасов.
