Хабаровские участники СВО могут дома получить качественное протезирование

В этом году в Хабаровском центре социальной реабилитации инвалидов завершился ремонт отделения протезирования и реабилитации. С января отделение сложного протезирования работает в полную силу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Центр изготовил в прошлом году почти 450 протезов, а в 2026-м планирует выпустить уже 600. Отделение рассчитано на 20 круглосуточных коек с возможностью расширения. Всего за год стационар может принять до 250 человек. Здесь все создано для удобства пациентов: пандусы, автобус с подъемником и лестничный подъемник.
— Мы завершили ремонт всех палат и помещений для реабилитации пациентов, — рассказала директор Хабаровского центра социальной реабилитации инвалидов Анна Козлова. — Стационар круглосуточного пребывания рассчитан на время изготовления протеза. Помимо этого, пациенты занимаются лечебной физкультурой, получают физиотерапию, проходят занятия с психологом, учатся ходить на протезе. Стандартный цикл реабилитации — 21 день.
В год предприятие выпускает больше трех тысяч ортопедических изделий: корсетов, бандажей, туторов и самих протезов.
Среди протезов есть три основных типа: косметические нужны для внешнего вида и психологического комфорта. Биомеханические приводятся в движение тросами и ремнями, но требуют физических усилий.
Самые современные — бионические: они управляются электрическими сигналами мышц, оснащены микропроцессорами и позволяют выполнять точные движения.
Среди пациентов предприятия — бойцы СВО. Они попадают сюда после лечения в первой краевой больнице. Главный врач больницы Андрей Субботин подчеркнул, что одна из главных задач медиков — максимально сохранить конечности бойцов после минно-взрывных ранений.
— Мы за каждый сантиметр культи бьемся, чем она больше, тем лучше результат протезирования, — отметил он. — У нас есть сосудистое, травматологическое, реабилитационное, неврологическое отделения, что дает возможность эффективно работать с поврежденной конечностью. И уже подготовленных пациентов передаем на протезирование.
Руководитель хабаровского филиала фонда «Защитники Отечества» отметила, что в центре теперь работает штатный психолог.
— Не каждый может сразу принять свое ранение. Нужно научиться жить с этим. Мы привлекаем ребят из ассоциации ветеранов СВО, показываем, что жизнь после ранении не заканчивается. Помощь психолога необходима, ведь все бойцы возвращаются с посттравматическим синдромом и наша обязанность — не оставить ни одного без внимания и поддержки, — сказала Алёна Чаплыгина.
Как подчеркнули в краевом минздраве, в Хабаровском крае выстроена полноценная система поддержки участников СВО и их семей. Это и медицинская помощь в крупнейших медучреждениях, и социальная реабилитация с протезированием, и психологическое сопровождение.