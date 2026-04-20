Прокуратура потребовала очистить Новосибирск от мусора после проверки

Площадки оказались переполнены.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске прокуратура нашла нарушения в работе с мусором на контейнерных площадках. Площадки оказались переполнены, а прилегающие к ним территории содержались ненадлежащим образом. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Проверку провели по требованию прокурора области Александра Бучмана. После надзорных мероприятий прокуроры внесли представления руководителям регионального оператора по обращению с ТКО и 19 управляющим компаниям. В отношении более 20 человек завели дела об административных правонарушениях за несоблюдение правил благоустройства Новосибирска и обращения с отходами.

Заместитель прокурора области Александр Рудь также внес представление заместителю губернатора региона Олегу Клемешову, который курирует это направление. Прокуратура потребовала принять все необходимые меры, чтобы убрать выявленные нарушения закона, и указала на необходимость усилить контроль за работой регионального оператора. Прокуроры продолжают следить за тем, как устраняют нарушения.