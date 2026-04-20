Менеджеры по продажам и программисты чаще ищут удаленную работу в Приморье

За первый квартал 2026 года жители Приморского края открыли 5,4 тысячи резюме с пометкой «хочу работать дистанционно». Это на 22% меньше, чем год назад. Почти половина таких анкет — 44% — принадлежит молодым людям 19 — 30 лет. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Чаще всего работу из дома ищут менеджеры по продажам и работе с клиентами — 7% от всех резюме с удаленным форматом. По 4% приходится на программистов, разработчиков и администраторов. Еще по 3% — на руководителей проектов, бухгалтеров, дизайнеров и художников. По 2% составляют менеджеры по маркетингу и интернет маркетологи, менеджеры по работе с партнерами, секретари и помощники руководителя, ассистенты, аналитики, специалисты техподдержки, контент менеджеры, сотрудники контактных центров и менеджеры по закупкам.
«Удаленную работу сейчас проще всего получить менеджерам по продажам и работе с клиентами, следом идут сотрудники колл центров», — рассказали в рекрутинговом ресурсе HeadHunter.
Значительная доля вакансий с «удаленкой» приходится на маркетинг и IT — это интернет маркетологи, программисты, разработчики, специалисты технической поддержки. В топ также входят учителя и бухгалтеры, а замыкают десятку дизайнеры, художники, контент менеджеры и специалисты по подбору персонала.
Предлагаемые зарплаты при удаленном формате в Приморском крае сопоставимы с ожиданиями соискателей и даже немного выше. Медиана зарплаты в дистанционных вакансиях в первом квартале 2026 года составила 81,7 тысячи рублей, тогда как желаемый уровень, указанный в резюме, — 80,5 тысячи рублей.