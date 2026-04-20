Майские праздники в этом году пройдут в формате двух равных выходных периодов

Праздничные выходные ожидают жителей Хабаровского края на следующей неделе. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в этом году «майские» пройдут в формате двух коротких периодов.
Последняя рабочая неделя апреля будет укороченной, так как пятница, 1 мая, будет праздничной. Всего в честь праздника весны и труда россияне отдохнут три дня подряд — с 1 по 3 мая.
Затем жителей страны ожидает стандартная рабочая неделя, а после — вторые «майские». Период отдыха ко Дню Победы также будет трехдневным — с 9 по 11 мая.
Всего в мае будет 19 рабочих и 12 выходных и праздничных дней.