В аэропорту Омска надолго задержался самолет в Минеральные Воды

Не смогут попасть вовремя в курортный город Ставропольского края пассажиры рейса А46286, выполняемого авиакомпанией «Азимут». Авиалайнер, который должен был вылететь из Омска в Минеральные воды в 8 часов утра, задерживается в аэропорту им. Дмитрия Карбышева до 13 часов 30 минут. Авиакомпания пока никак не прокомментировала значительное нарушение самолетом полетного графика. Отметим, что остальные утренние рейсы из Омска вылетели без опоздания.