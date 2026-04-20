Росгвардейцы провели урок памяти для школьников в Хабаровском крае

В преддверии 19 апреля, когда в России вспоминают жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Хабаровскому краю провели встречу с учениками подшефного класса школы села Мирное — сообщает пресс-служба Росгвардии.
Росгвардейцы поговорили со школьниками о необходимости сохранять историческую правду о преступлениях нацистов и их пособников, о важности неприятия любых проявлений нацизма и недопущения повторения трагедий прошлого. Майор полиции Наталья Голубцова и лейтенант полиции Татьяна Якименко рассказали детям о фактах бесчеловечных преступлений против мирного населения СССР. Рассказ сопровождался показом тематического видеофильма.
Подобные занятия прошли во всех подшефных классах ведомства в регионе. Организаторы отмечают, что такие встречи помогают школьникам лучше понимать исторические события и их значение для современности.