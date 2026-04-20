За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 20 пожаров, погиб один человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Балахтинско-Новоселовском пожарно-спасательном гарнизоне ликвидирован пожар в жилом доме.
Площадь возгорания составила около 3 квадратных метров. В ходе тушения обнаружен погибший пожилой мужчина. На месте работали 11 человек и три единицы техники. Предварительная причина — неосторожность при курении.
В садовом обществе «Сапфир» Емельяновского округа загорелась хозяйственная постройка. Площадь пожара составила около 15 квадратных метров. Возгорание ликвидировали восемь человек и две единицы техники. Причину предстоит установить.
Всего за неделю в Красноярском крае ликвидировано 99 пожаров. Погибли восемь человек, травмы получили пятеро, сообщили в краевом МЧС.