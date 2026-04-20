Иран ответил на захват США своего судна: американские корабли подверглись атаке

Иранские военные нанесли удар дронами по кораблям США. Атака стала ответом на захват иранского судна. Об этом пишет Tasnim, ссылаясь на представителя центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранских ВС.
Источник уточнил, что захваченное судно держало путь из Китая в Оманский залив. Тогда американский военные в нарушение режима прекращения огня обстреляли судно. В результате атаки из строя была выведена навигационная система. На это Иран в ответ атаковал корабли США при помощи беспилотников.
«Несколько часов назад американцы атаковали иранский контейнеровоз, следовавший из Китая в Иран, в Оманском заливе. После нападения американцев на это судно иранские силы также атаковали несколько американских военных кораблей с помощью беспилотников», — следует сообщение в Telegram-канале.
Иран намерен и дальше реагировать на «пиратство» со стороны Америки, добавил представитель центрального штаба ВС республики.
По словам американского лидера Дональда Трампа, ВС США атаковали, повредили и захватили грузовой корабль, который двигался под флагом Ирана. Трамп заверил, что судно планировало прорвать блокаду Ормузского пролива.
Президент США отметил, что американские военные повредили корабль Ирана. Так, они пробили дыру в машинном отделении, после чего взяли судно под контроль. Сейчас ведется проверка груза.
Тем временем глава МИД Ирана Аббас Арагчи обвинил США в несерьезном отношении к проблемам Персидского залива. Поводом стали угрозы иранским кораблям. Также Арагчи указал на нелогичные требования американцев.
Переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжаются. Турецкие источники утверждают, что урегулировано около 80% ядерного досье. При этом Трамп считает, что США предложили Ирану справедливую и разумную сделку.
Спикер парламента республики Мохаммад Багер Галибаф отметил, что Вашингтон должен заслужить доверие Ирана для заключения сделки.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху накануне сообщил, что война с Ираном еще не окончена. Тель-Авив не исключил появление в любой момент «новых событий» в конфликте на Ближнем Востоке.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал цель США в конфликте с Ираном. По его словам, Вашингтон хочет взять под контроль нефтяные поставки, это касается судоходства через Ормузский пролив.