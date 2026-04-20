12-летний хабаровский яхтсмен выиграл «Весенние старты» в Геленджике

Хабаровчанин Тимур Мельников стал победителем Всероссийских соревнований по парусному спорту «Весенние старты» в Геленджике. 12-летний спортсмен из спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» уверенно выиграл в своём возрасте в классе «Оптимист», сообщили в пресс-службе правительства края.
Регата собрала больше 500 юных яхтсменов со всей страны. Соревнования проходили в сложных условиях: участники боролись не только с ветром, но и с высокой волной, холодом и переменчивой погодой. Тимуру удалось проявить характер и мастерство.
Для хабаровской школы это был первый серьёзный старт сезона. Тренеры отмечали, что нашим спортсменам особенно тяжело на море — дома они тренируются в акватории без волны. Тем ценнее победа Тимура, который обошёл даже сильных соперников из Москвы.
«Тимур молодец и движется в правильном направлении. Для него это всего вторые Всероссийские соревнования, а в прошлом году он даже не попал в первую сотню. Сейчас подрос, усиленно тренировался и показал настоящий характер», — поделился эмоциями после гонки старший тренер Александр Гоман.
В конце апреля — начале мая воспитанники «Дельфина» отправятся на следующие Всероссийские соревнования «Весенние паруса Таганрога», где вновь поборются за медали и путёвки на финал спартакиады учащихся России.