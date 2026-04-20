Астрологи составили подробный гороскоп для всех знаков зодиака на 20 апреля 2026 года.
Чем меньше конфликтов будет у Овнов, тем удачнее пройдет день. Избегайте критически настроенных людей и возможных споров — интересы могут потребовать защиты. Зато общение с единомышленниками принесет спокойствие. Возможны денежные поступления.
День у Тельцов сложится удачно: будет проще достичь целей и решить старые вопросы. Даже соперники могут стать союзниками. Возможны приятные поездки, но расходы могут оказаться выше ожидаемого — будьте осторожны с тратами.
У Близнецов первая половина дня продуктивна, а вторая — нет. Возможны иллюзии и ошибки в оценках. Вечером возможна повышенная чувствительность к критике даже от самых близких людей. Лучше избегать спорта из-за риска травм.
Успех Раков приходит через настойчивость. Возможны зависть и обесценивание со стороны окружающих. Не всегда люди, которые, как кажется, готовы помочь, поддержат в трудную минуту. В деловых контактах будьте особенно разборчивы, поспешные решения могут привести к потерям.
Львам нужно быть внимательным к деталям и стараться ничего не упустить, хотя это и сделает день более медленным и загруженным. Возможно, не удастся выполнить все запланированное. Зато во второй половине дня возможны неожиданные события или совпадения, которые окажутся полезными.
Девам важные вопросы лучше решать в первой половине дня. Позже возрастет количество спорных ситуаций и разногласий, особенно с руководством и близкими. В то же время задачи, требующие аккуратности и внимания к деталям, будут даваться легче, пригодятся накопленные знания и опыт.
День у Весов будет непростой, но продуктивный. Возможна критика со стороны окружающих, однако не стоит отступать перед трудностями. Споры могут оказаться полезными, если сохранять спокойствие — они помогут прояснить ситуацию и прийти к правильным выводам.
Благоприятный день у Скорпионов для планирования и определения целей. Появится понимание, какие шаги помогут добиться успеха. Друзья могут оказать поддержку советом и делом, а также возможна помощь влиятельных людей. Новые идеи получат быструю поддержку.
У Стрельцов день будет напряженный, но не без перспектив. Для успеха потребуется не только настойчивость, но и гибкость. Возможны нестандартные задачи, в этот день необходимо быстро учиться и искать новые решения. Не стоит стесняться задавать вопросы и перенимать опыт.
Легкого успеха Козерогам ждать не стоит: возможны задержки и новые трудности из-за недоразумений. Помощь можно получить от друзей и коллег, но основные решения придется принимать самостоятельно. Важно сохранять спокойствие и не поддаваться раздражению.
Водолеям стоит избегать конфликтов и спорных ситуаций, а также визитов в госучреждения. Эмоциональный фон нестабилен, поэтому важно не поддаваться на провокации. Вторая половина дня может порадовать хорошими новостями и поддержкой друзей.
Дела у Рыб будут продвигаться медленно, возможны препятствия. Серьезные обсуждения лучше отложить. Полезно фиксировать идеи, чтобы не упустить важное. Вечер благоприятен для общения с друзьями, которые могут поднять настроение и дать новые идеи, передает «Российская газета».