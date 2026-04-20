Макаревич и Вайкуле потеряли 20 млн рублей на отмене концерта в Молдавии

Уехавший из России Андрей Макаревич* мог потерять из-за отмены концерта в Кишиневе около 10 млн рублей, сообщил aif.ru продюсер Павел Рудченко. Примерно столько же могла потерять и Лайма Вайкуле, вместе с которой он должен был выступить.
Напомним, в Кишиневе отменили совместный концерт Макаревича и Вайкуле, который был запланирован на 24 апреля. Организаторы объяснили отмену техническими причинами.
Пользователи Сети из Молдавии, однако, отметили в комментариях, что артисты в годы былой популярности их страной совершенно не интересовались, а сейчас «потянулись на заработки».
Два года назад сообщалось, что средний чек за частный концерт Макаревича составляет около 10 млн рублей.
«Сложно сказать по гонорарам, но, думаю, они остались неизменными. Так им приходится компенсировать свои редкие выступления, поскольку они работали в основном на русскоязычную аудиторию, а сейчас стали менее востребованными. Те же винные вечеринки Макаревича проходят не с таким размахом, с каким ему бы хотелось. Лайма Вайкуле ушла в тень со своим фестивалем, который уже не имеет достойного финансирования. Поэтому их концертная деятельность поутихла», — отметил продюсер.
Примечательно, что в январе 2026 года за совместный концерт Вайкуле и Макаревича в США предлагали около 14 млн на двоих.
Ранее продюсер связал отмену концерта Макаревича и Вайкуле с закатом карьеры.
* Физическое лицо, внесённое в РФ в список иностранных агентов.