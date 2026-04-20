Николаевский район получит ещё одно судно на воздушной подушке

Строители золотодобывающей компании отремонтировали часть пассажирского причала № 10 в акватории порта Николаевска-на-Амуре. Общая протяжённость причальной стенки — 28 метров, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По словам заместителя генерального директора ООО «НГК Ресурс» по строительству Николая Никишина, вскоре здесь появятся перильные ограждения, а позже и пассажирский павильон. Пока установить все это невозможно, там еще лежит снег.
Ремонт пассажирского причала очень важен, так как правительство Хабаровского края планирует передать Николаевскому району судно на воздушной подушке на 50 мест для осуществления межрайонных перевозок по маршруту Николаевск-на-Амуре — село Иннокентьевка — поселок Маго Николаевского района, село Тахта — поселок Тыр Ульчского района, село Оглонги района имени Полины Осипенко.
В период распутицы, когда реки еще не освободились ото льда, сообщение с этими населенными пунктами затруднено. Люди надолго остаются отрезанными от внешнего мира. Суда на воздушной подушке сделают доступным транспортное сообщение с ними.
Новая причальная стенка может использоваться для посадки пассажиров.